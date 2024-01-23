Высадившую кота Твикса из поезда проводницу отстранили от работы

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Проводницу поезда, которая высадила из вагона кота Твикса, временно отстранили от работы. Об этом 23 января сообщил замгендиректора РЖД, пишут "Известия".

Также он сообщил, что компания планирует персонифицировать перевозку животных в поездах.

Кот Твикс пропал 11 января, после того как проводница выкинула его из вагона поезда Екатеринбург – Тихвин на остановке в Кирове. Кот выбрался из переноски, пока его хозяин спал. Проводница не смогла найти владельца питомца и решила, что он беспризорный. Известно, что Твикса везли домой после операции, у него были все документы и билет.

После просьбы хозяина кота Эдгара Гайфуллина Твикса искал почти весь Киров. К сожалению, спасти кота не удалось.