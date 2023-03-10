Выходить на лед на Волге становится все опасней

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Опасность выхода на лед становится все более очевидной – Волга тает буквально на глазах. Специалисты поисково-спасательной службы Самарской области произвели очередные замеры.

Так, по состоянию на 9 марта, в Самаре толщина льда на Волге в районе Первомайской - от 5 до 25 см, при этом везде обнаружены промоины. Около поляны Фрунзе и на Красной Глинке практически везде вода. А в районе Зеленой Рощи лед тонкий и с трещинами.



В Тольятти лед остается на поверхности в пределах 27-30 см, но в районе Жигулевска всю зиму Волга оставалась незамерзшей.



В Сызрани толщина льда, где производились замеры, разнится от 30 до 55 см, в Октябрьске - от 30 до 42 см, пишет Сова.