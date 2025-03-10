Вячеслав Федорищев сообщил об атаке дронов ВСУ на предприятия в Новокуйбышевске

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ВСУ ночью пытались атаковать предприятия в Самарской области, в Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на своей странице во "ВКонтакте".

"В Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника. Возгораний, повреждений - нет, все в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Сообщения о мощных взрывах в городе стали появляться сегодня ночью, при этом очевидцы заметили яркие вспышки в небе.

При этом взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки беспилотников удалось снять на видео.

В то же время в МЧС России сообщили, что в городе горит помещение на 1 500 квадратных метрах. На месте работают 87 сотрудников и 27 единиц техники, пишет РГ.