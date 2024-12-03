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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подготовил заявление в правоохранительные органы по поводу коррупции в футболе. О том, какие факты вскрылись при проверке работы клуба «Крылья Советов», глава региона рассказал на совещании в региональном правительстве 2 декабря 2024 года.

«Мною подготовлено заявление по фактам совершения преступлений, предусмотренных статьями 201 «Злоупотребление полномочиями», 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств», 159 «Мошенничество» и 160 «Присвоение или растрата». Многие СМИ, телеграм-каналы сейчас вольно трактуют некоторые документы, заявления. Хочу всех поправить: заявления глубже, больше и обширнее, чем та версия, которую кто-то разместил в сети. И на самом деле речь идет о более глубоких процессах».

Глава региона отметил, что «Крылья Советов» — легендарная команда, поэтому облправительство, как учредитель клуба, сделает все возможное, чтобы команда ни в чем не нуждалась и занималась только одним — чистым спортом, пишет Самара-КП.

«Увидев объем средств, которые мы направляем в период СВО, увидев, как и через какие фонды мы их направляем, с какой отчетностью, с какой последовательностью, проанализировав стоимость игроков, как они капитализируются за счет бюджета региона, а потом продаются в 90% интересах коммерческих структур (в нашем случае связанных с агентством Павла Андреева), я принял решение глубоко изучить вопрос. Поручил администрации губернатора проверить документацию клуба. В рамках этого мне были доложены факты, которые свидетельствуют, что, возможно, в клубе действительно есть источник для обогащения предпринимательских структур, основанный на средствах бюджета».

По словам Вячеслава Федорищева, в дальнейшем был проведен совместный анализ с представителями РФС. Результатом этой работы стало одно заявление, которое губернатор передал на прошлой неделе.

«Оно было больше о фактологии, которую я увидел. В совещательном режиме оно было обсуждено с руководителями региональных управлений МВД, прокуратуры, ФСБ. Они были проинформированы об этих фактах. Как результат, я подготовил системное заявление, лично от губернатора, в адрес Игоря Иванова и Сергея Берижицкого (главы ГУ МВД по Самарской области и прокуратуры региона - прим. ред.)».

Губернатор попросил всех членов правительства, работников клуба и всех, кто курирует футбольные процессы, достойно пройти этот путь. Также он выразил готовность лично участвовать в опросах, которые будут проводить правоохранители.

«Трагедии не будет. Команда будет играть и станет сильнее. Несправедливости не будет, а наведение порядка — совершенно точно».

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что местные власти поддерживают политику, проводимую РФС. И заявил, что там, где понадобится помощь самарского футбола, она будет оказана.

«Меня тут спросили, знаю ли я, что делаю. Хочу сказать: я знаю, что делаю. Я даже на чужом поле с соперником состязаний не побоюсь выйти в сильной команде, в которую входят члены правительства Самарской области, главы муниципалитетов и представители федеральных органов. Я уверен, мы точно сможем победить несправедливость, потому что добро всегда побеждает зло».

Напомним, ранее губернатор заявил о коррупции в судейском корпусе и что «Крылья Советов» должны неким преступникам 36 млн рублей. На фоне этого он выступил с инициативой «Чистый спорт», которая направлена на борьбу с коррупцией, и призвал всех глав других регионов присоединиться к этой кампании.