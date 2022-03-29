Введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке дороги в Самарской области

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В 09.30 29.03.2022 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области от ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт от 29.03.2022 № 142-Р «О введении временного ограничения движения», в соответствии с которым с 09.00 29.03.2022 в связи с неблагоприятными погодными условиями (порывистый ветер, метель, ограниченная видимость) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 29 км по 132 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа -Челябинск на участке подъезд к г. Оренбург.



Будьте внимательны и осторожны!

