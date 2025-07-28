В Ставропольском районе на автодороге «Обход Тольятти» LADA Kalina  врезалась в дорожное ограждение

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О дорожной обстановке на территории Самарской области за прошедшие сутки

27 июля зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими. Сотрудниками ГАИ выявлено 442 нарушений ПДД РФ, в том числе нарушения светопропускаемости стекол автомобиля, а также управление ТС с признаками опьянения.

27 июля на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 15 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 399 нарушений ПДД РФ, в том числе 84 нарушения светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» и 39 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Одно из ДТП произошло в 07:10 час. в Ставропольском районе. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что 55-летний водитель, управляя автомобилем LADA Kalina двигался по автодороге «Обход Тольятти». В пути следования, на 78 км, не справившись с рулевым управлением, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на барьерное ограждение. Водитель госпитализирован с места ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО