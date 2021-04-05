Вскрылась масштабная коррупционная схема при уборке снега в Самаре

«В Самаре — украли не только прошлогодний, но и вчерашний снег. Все мои подозрения — обрели теперь форму фактов: проведённые проверки вскрыли масштабную коррупционную схему «распила» и воровства при уборке и вывозе снега», заявил в своем Телеграм-канале депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.
Депутат выразил уверенность, что уже возбужденное недавно уголовное дело по факту мошенничества сотрудников самарского МП «Благоустройство» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — «лишь начало большого расследования», пишет Обозрение.
Пока дело возбуждено по одному задокументированному эпизоду: припискам при вывозе снега. Только за январь 2021 г. объём снега был завышен на 6,3 тыс тонн. В результате из бюджета Самары похищено 2,36 млн руб, напоминает депутат. «Однако, очевидно, что масштабы снежного воровства — исчисляются десятками миллионов» — считает Хинштейн.
Депутат приводит следующие «четко налаженные», по его мнению, коррупционные схемы:
«Неправы те, кто называют «белым золотом» узбекский хлопок. Настоящее белое золото — это Самарский снег» — заявил Александр Хинштейн.
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