Вскрылась масштабная коррупционная схема при уборке снега в Самаре

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«В Самаре — украли не только прошлогодний, но и вчерашний снег. Все мои подозрения — обрели теперь форму фактов: проведённые проверки вскрыли масштабную коррупционную схему «распила» и воровства при уборке и вывозе снега», заявил в своем Телеграм-канале депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

Депутат выразил уверенность, что уже возбужденное недавно уголовное дело по факту мошенничества сотрудников самарского МП «Благоустройство» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — «лишь начало большого расследования», пишет Обозрение.

Пока дело возбуждено по одному задокументированному эпизоду: припискам при вывозе снега. Только за январь 2021 г. объём снега был завышен на 6,3 тыс тонн. В результате из бюджета Самары похищено 2,36 млн руб, напоминает депутат. «Однако, очевидно, что масштабы снежного воровства — исчисляются десятками миллионов» — считает Хинштейн.

Депутат приводит следующие «четко налаженные», по его мнению, коррупционные схемы:

фактические объёмы вывезенного снега завышались;

снег оформлялся по максимально высоким расценкам, с повышающими коэффициентами (вывоз льда — оплачивается дороже, чем свежевыпавшего снега);

практически все полигоны, куда вывозится снег, должным образом не были оформлены и не соответствовали установленным экологическим требованиям (не оборудованы водонепроницаемым покрытием, предотвращающим попадание талых вод в почву; не огорожены по периметру).

муниципальные подряды на уборку и вывоз снега были отданы только двум юрлицам — МП «Благоустройство» и ООО «Кедр-1»;

подтвердился тот факт, что «Кедр-1» не располагает необходимым количеством дорожно-уборочной техники для исполнения контрактов: порядка 60 единиц на 1,5-миллионный мегаполис — это, вообще, ни о чем. Как и уставной капитал фирмы-подрядчика: 10 тыс. руб.

«Неправы те, кто называют «белым золотом» узбекский хлопок. Настоящее белое золото — это Самарский снег» — заявил Александр Хинштейн.