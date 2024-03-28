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В Сергиевском районе съехал с дороги и опрокинулся на бок грузовик Scania

28 марта 2024 19:13
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Пожарные-спасатели произвели аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания автомобиля.

28 марта в 11 часов 44 минуты на пульт связи пожарно-спасательного отряда № 40 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» по системе-112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 2 км автодороги Сергиевск – Челно-Вершины - Кошки в Сергиевском районе.

На место вызова был направлен дежурный караул в количестве 3 человек личного состава пожарно-спасательной части № 109 пожарно-спасательного отряда № 40.

К месту происшествия также были направлены бригада медицинской скорой помощи и экипаж ОГИБДД.

По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел съезд с дороги автомобиля Scania с последующим опрокидыванием на бок. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Пожарные-спасатели произвели аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания автомобиля, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото:  ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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