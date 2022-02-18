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Все пассажиры с горящего у берегов Греции парома эвакуированы

18 февраля 2022 11:55
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Все пассажиры с горящего у берегов Греции парома эвакуированы

Все пассажиры и экипаж эвакуированы с горящего у берегов Греции парома Euroferry Olympia на спасательные судна. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Отмечается, что все пассажиры здоровы. В район происшествия направились фрегат «Гидра» и три вертолета. На месте находятся и работают пять судов портовой службы и одно судно береговой охраны Италии.

Ранее в этот день крупный пожар произошел на круизном пароме Euroferry Olympia с 237 пассажирами и 51 членом экипажа на борту у берегов Греции в Ионическом море.

По информации издания Skai.gr, паром курсировал по маршруту Игуменица–Бриндизи и в момент возникновения пожара находился в Эрейкусе. Очаг возгорания, предположительно, находился на палубе третьего этажа. Капитан запросил эвакуацию корабля. К месту происшествия немедленно прибыли три корабля береговой охраны, буксиры и плавсредства, пишут "Известия".

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