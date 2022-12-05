В Самаре возбуждено уголовное дело из-за инцидента в ИК-6

102

Следственным отделом Красноглинского района Самары возбуждено уголовное дело по статье "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

"По версии следствия, 25 ноября 2022 года в ходе проведения внепланового обыска в отряде ИК-6 один несколько осужденных причинили незначительные телесные повреждения сотрудникам ФКУ ИК-6 УФСИН России по Самарской области, а также высказали оскорбления и угрозы в отношении присутствующих сотрудников администрации исправительного учреждения", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Фото: СУ СКР СО