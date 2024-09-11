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Вред самарским охотничьим ресурсам в 2024 году обошелся нарушителям в 6 млн рублей

11 сентября 2024 11:24
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Вред самарским охотничьим ресурсам в 2024 году обошелся нарушителям в 6 млн рублей

О результатах осуществления федерального государственного охотничьего контроля отчитались в департаменте охоты и рыболовства региона.

Всего в текущем году выявлено 335 административных правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В рамках административного производства изъято 16 ружей различной системы, пневматическая винтовка и 88 патронов.

По решению суда 20 физических лиц лишены права охоты, сообщают специалисты ведомства.

Сотрудниками полиции изъято 11 единиц оружия, патроны, гильза, арбалет, снегоход, а также незаконно добытые 3 кабана, 10 особей косули сибирской, 1 заяц, 2 ножа, верёвка, полиэтилен и останки косули сибирской и благородного оленя.

Правоохранительными органами с начала года возбуждено 5 уголовных дел о совершении преступления, предусмотренного статьёй 258 УК РФ.

Один из типичных случаев нарушения правил охоты произошел 4 сентября 2024 года. Гражданин находился на территории охотничьего угодья в Волжском районе Самарской области с охотничьим огнестрельным оружием иностранной системы калибра 12, не имея при себе разрешения на хранение и ношение оружия, что стало основанием для возбуждения в отношении него административного дела по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ и изъятия оружия, пишет Обоз.инфо.

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