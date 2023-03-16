Врачи рассказали о состоянии детей, найденных в квартире с телами родителей в Екатеринбурге

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Состояние детей, найденных в квартире с телами родителей в Екатеринбурге, улучшается, сообщил региональный Минздрав в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

"На фоне оказываемой медицинской помощи наметилась положительная динамика. Дети переведены на естественное питание. Мальчик ест самостоятельно, активный, переведен в отделение", — говорится в публикации.

По данным следователей, в среду в доме на улице Таганской обнаружили тела супругов — мужчины 1993 года рождения и женщины 1997 года рождения. В помещении также находись дети погибших — двухлетний мальчик и трехмесячная девочка.

Тела покойных отправили на судмедэкспертизу, предварительно, их смерть не носит криминальный характер. Брата и сестру госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу № 11 в стабильном состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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