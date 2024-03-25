Возле завода в Новокуйбышевске нашли дрон с 50 кг тротила

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В самарском лесу нашли БПЛА. Об этом сообщил Mash.

— Дрон обнаружили недалеко от Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области. Аппарат лежал примерно в 40 метрах от завода, — говорится в сообщении Mash.

По информации Telegram-канала, это был дрон самолётного типа с размахом крыльев три метра. На корпусе у объекта была металлическая капсула с 50 килограммами тротила. Находку обезвредили и уничтожили.

Новая атака БПЛА на самарские заводы произошла в ночь на 23 марта. На этот раз дроны летели на НПЗ в Новокуйбышевске и Куйбышевском районе Самары. Одну атаку удалось отбить, а вот на КНПЗ загорелась колонна первичной переработки нефти, пишет 63.ру.