Военные следователи с инспекторами ДПС провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов на дорогах Самары

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9 октября офицеры военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону совместно с инспекторами Госавтоинспекции УМВД России по г. Самара, на дорогах общественного пользования, провели рейдовое мероприятие по выявлению среди водителей бывших мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В ходе рейда выявлены 14 лиц, подлежащих постановке на воинский учет, которые препровождены в военный комиссариат Самарской области, и привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.