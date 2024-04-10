Водитель в Жигулевске, уходя от погони, протаранил несколько припаркованных авто

135

На днях неравнодушные жители сообщили в полицию о том, что на одной из улиц замечен автомобиль марки KIA, движущийся в направлении автодороги М-5 «Урал», водитель которого ведет себя не адекватно. Экипаж ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску заметил иномарку на проспекте Отважный. Госавтоинспекторы предприняли попытку остановить транспортное средство, но мужчина, находившийся за рулем машины, проигнорировал законное требование сотрудников полиции и попытался скрыться.

Инспекторы ДПС организовали преследование нарушителя, во время которого полицейские по специальному громкоговорящему устройству неоднократно требовали остановиться, но водитель продолжал движение. После 10-минутного движения по дорогам города нарушитель попытался скрыться во дворе на улице Оборонной, где совершил наезд на несколько припаркованных автомобилей. За рулем находился 63-летний местный житель. Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении, от прохождения которого он отказался.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

За отказ от прохождение медицинского освидетельствования в отношении правонарушителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Также за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства в отношении водителя составлен материал по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ.

Материалы в отношении правонарушителя направлены в мировой суд города Жигулевск