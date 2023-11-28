Водитель в Сызранском районе сбил пешехода

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В Сызранском районе из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что на 2 км а/д «Урал-Варламово-Сызрань» в 19:00 час. 29-летний водитель, управляя а/м LADA Granta, двигался со стороны а/д «М5-«Урал»» в направлении п. Варламово.

В пути следования не выбрал скорость обеспечивающую безопасность дорожного движения и постоянный контроль за движением транспортного средства, совершил наезд на пешехода 1986 года рождения, который двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении. Пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.