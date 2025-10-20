Водитель в Самаре сбил 11-летнюю девочку

144

19 октября на территории Самарской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 4 человека.

Одно из ДТП произошло в 13:20 в Красноглинском районе города Самары. 36-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по Красноглинскому шоссе в направлении ул. Крайней п. Мехзавод. В пути следования, напротив д. № 12 квартала № 3 п. Мехзавод, совершил наезд на 11-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в неположенном для перехода месте, в сопровождении взрослых. Ребенок госпитализирован.