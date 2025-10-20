Водитель в Самаре сбил 11-летнюю девочку

Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Водитель в Самаре сбил 11-летнюю девочку

20 октября 2025 12:14
144
Водитель в Самаре сбил 11-летнюю девочку

19 октября на территории Самарской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 4 человека. 

Одно из ДТП произошло в 13:20 в Красноглинском районе города Самары. 36-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по Красноглинскому шоссе в направлении ул. Крайней п. Мехзавод. В пути следования, напротив д. № 12 квартала № 3 п. Мехзавод, совершил наезд на 11-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в неположенном для перехода месте, в сопровождении взрослых. Ребенок госпитализирован.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти Datsun on-DO сбил пешехода
19 октября 2025, 13:03
В Тольятти Datsun on-DO сбил пешехода
С места ДТП пешеход госпитализирован. Происшествия
425
В Самаре водитель иномарки допустил столкновение с электровелосипедом
18 октября 2025, 16:48
В Самаре водитель иномарки допустил столкновение с электровелосипедом
Авария произошла в Октябрьском районе. Происшествия
589
Телесные повреждения получил один из водителей.
18 октября 2025, 15:01
В Самарской области на 877 км автодороги М-5 «Урал» столкнулись два грузовика
Телесные повреждения получил один из водителей. Происшествия
564
В центре внимания
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
67
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
83
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
482
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
513
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
19 октября 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
485
Весь список