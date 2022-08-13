Водитель такси в Тольятти присвоил забытые клиенткой 100 000 рублей

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В дежурную часть отдела полиции Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что у нее похищена сумка, в которой находились документы и 100 000 рублей. Со слов потерпевшей свое имущество она забыла в такси.

В тот же день сотрудники полиции установили таксомоторное предприятие, услугами которого воспользовалась потерпевшая, автомобиль и водителя, принявшего заказ у женщины. Им оказался ранее не судимый местный житель 1990 года рождения.

Выяснив его местонахождение, полицейские задержали мужчину. В ходе опроса он сознался в содеянном и пояснил, что обнаружив в салоне чужую сумку забрал деньги, после чего оставил ее на остановке общественного транспорта. Деньги злоумышленник потратить не успел и вернул их законной владелице.

Сотрудники полиции в указанном месте нашли оставленную сумку с документами и также вернули потерпевшей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО