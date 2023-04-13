Водитель автобуса присвоил чужую карту и платил ею за бензин и алкоголь

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Мужчина пояснил полицейским, что нашел чужую карту под сиденьем в ходе осмотра салона автобуса.

В январе прошлого года в полицию поступило сообщение от жительницы Самары 1969 года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее 6500 рублей за покупки, которые она не совершала.

Полицейские изучили выписку по банковскому счёту и установили, что банковской картой расплачивались в продуктовых торговых точках, на автозаправках и на рынке.

Сотрудники уголовного розыска опросили персонал точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, при просмотре которых установили, что чужой банковской картой расплачивался водитель одного из маршрутных автобусов. Мужчину – жителя Самары 1958 года рождения, задержали на территории областного центра.

В содеянном местный житель признался и пояснил, что нашел чужую карту под сиденьем в ходе осмотра салона автобуса. После чего решил воспользоваться ею. Двигаясь по своему маршруту, он останавливался в разных местах и оплачивал свои покупки: кулинарную продукцию, алкоголь, топливо, а также электроприемник на рынке вблизи конечной остановки общественного транспорта.

Материальный ущерб подозреваемый возместил в ходе предварительного следствия в полном объеме.