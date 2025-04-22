Во Владимирской области при детонации боеприпасов пострадали четыре человека

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Четыре человека пострадали в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в Telegram-канале, передает РИА Новости.

"К счастью, из-за инцидента никто не погиб, но четыре человека пострадали. Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий пострадавший госпитализирован в Александровскую районную больницу. Его состояние определено как средней степени тяжести. Еще один пострадавший осмотрен врачами, предстоит амбулаторное лечение", — говорится в материале.

Как ранее заявили в Минобороны, на территории воинской части во Владимирской области из-за возгорания произошла детонация боеприпасов.

Для ликвидации привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. Причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.

В районе происшествия действует режим ЧС.

Правительство Владимирской области призвало воздержаться от поездок в этот район.