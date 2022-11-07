Во Владимирской области на мебельном производстве произошел крупный пожар

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Пожар площадью 800 квадратных метров тушат на мебельном производстве в городе Лакинске Владимирской области, сообщило РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по региону.

"В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар на мебельном производстве в городе Лакинске. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на месте происшествия работают 14 единиц техники и 43 человека.

Фото : ГУ МЧС России по Владимирской области/РИА Новости