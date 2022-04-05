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Во факту затопления на Волге судна с 12 пассажирами возбудили уголовное дело

5 апреля 2022 10:54
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Во факту затопления на Волге судна с 12 пассажирами возбудили уголовное дело

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту происшествия на реке с судном на воздушной подушке.

Перевозчика подозревают в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об это сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Напомним, что инцидент произошел 4 апреля в 14:10. Около острова Проран перевернулось судно на воздушной подушке, которое направлялось по маршруту Рождествено – Самара. Спасатели вывезли на сушу 12 человек.

«Ватрушка шла с трудом борясь с ветром и большой волной, её сильно сносило вверх по течению, подходя к рождественской протоке она встала боротом к ветру и её перевернуло. Люди начали выбираться из ледяной воды на дно «ватрушки», через 3-5 минут подоспело два маленьких судна, которые шли мимо, и начали спасать людей»,- рассказывают в группе «РЕЧФЛОТ-63» очевидцы.

На данный момент расследование продолжается. Проводится осмотр места происшествия, изучается судовая документация. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства и предприняты меры по недопущению таких фактов впредь, пишет ГТРК Самара.

Теги: Уголовное дело ЧП

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