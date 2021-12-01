Во дворе на Партизанской в Самаре машина провалилась в яму

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Утром в среду, 1 декабря, в Самаре произошло ДТП. Автомобиль «Рено-Логан» провалился в яму во дворе дома № 148 по улице Партизанской (в районе пересечения с улицей Волгина). Об этом 63.RU сообщили местные жители.

По словам водителя «Рено», его машина провалилась в яму, когда он прижался к краю дороги, чтобы пропустить другой автомобиль. К счастью, он не пострадал.

- Специалисты «ПТС» обнаружили легковой автомобиль на месте проведения ремонтных работ на теплосетях по улице Волгина в Самаре. По предварительной информации, неизвестный проигнорировал предупреждающие знаки, сбил ограждения и въехал в ремонтный шурф. В ближайшее время автомобиль достанут из шурфа, и работы на объекте продолжатся. Руководство «ПТС» напоминает водителям о необходимости обращать внимание на предупреждающие знаки и соблюдать скоростной режим движения, быть предельно внимательными в сложных погодных условиях и в ночное время, - сообщили 63.ру в 63.RU обратился в компании «Т Плюс».

Фото: читатель 63.RU