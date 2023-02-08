Власти Самары рассказали, снесут ли горевший дом на Некрасовской

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В администрации Самары рассказали о судьбе дома на улице Некрасовской, 25А. 11 января там случился пожар, который унес жизни 5-летней девочки и 59-летней женщины.

Уже через 5 дней после пожара, 16 января, в межведомственную комиссию были направлены документы для оценки и обследования здания. Спустя восемь дней, 24 января, комиссия обсудила результаты обследования.

- Комиссией приняты обоснованные решения о признании дома аварийным и подлежащим сносу, - говорится в ответе мэрии на запрос корреспондента «КП-Самара».

Если бы здание находилось в реестре объектов культурного наследия, ему полагалась бы реставрация. Поскольку таким статусом дом по Некрасовской, 25А не обладает, вердикт однозначен: сносить.

К слову, официальный адрес этого здания выглядит весьма заковыристо: г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, дом № 98-98а-10/25-25а-27, литера внутренняя А. Надо полагать, речь идет о сносе именно горевшей «литеры внутренней А». Остальные упомянутые в адресе дома корпуса останутся на месте, пишет Самара-КП.