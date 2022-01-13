Власти прокомментировали эвакуацию всех школ Самары 13 января

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В Самаре в четверг, 13 января, примерно в 10.30 эвакуировали все школы. Детей спешно вывели на улицу и отправили по домам.

Как сообщали учителя в родительских чатах, переполох случился из-за телефонных угроз о минировании образовательных учреждений. Причем, злоумышленники сообщили не о конкретных школах, а о "школах Самары" в целом. Поэтому, в целях безопасности, вывести решили всех. Эта информация вскоре нашла официальное подтверждение. Вот как прокомментировали инцидент в городской администрации Самары:

"В связи с поступившим сигналом о возможном заминировании ряда школ города, организована эвакуация детей. Все учащиеся покинули образовательные учреждения. Никто не пострадал. Занятия в школах отменены. Включая вторую смену".

Стоит отметить, что это далеко не первый случай телефонного терроризма в России за последние дни. Подобная ситуация произошла в среду, 12 января, в Екатеринбурге. Сообщалось, что в образовательные учреждения, причем не только школы, но и вузы, поступили звонки с сообщением о минировании. О массовой эвакуации школьников сообщали и СМИ Новосибирска. 13 января то же произошло в Саратове и Красноярске.

А в Самаре в среду, 12 января, ближе к концу рабочего дня эвакуировали сотрудников и посетителей из зданий Самарского областного суда и Октябрьского районного суда Самары, а также из ряда других административных зданий. Служители Фемиды были вынуждены приостановить судебные процессы. Сообщалось, что причиной также стал звонок о минировании, пишет ГТРК Самара.