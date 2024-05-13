Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 600 мероприятий по всей стране организовало Российское общество «Знание» ко Дню Победы
Более 600 мероприятий по всей стране организовало Российское общество «Знание» ко Дню Победы
ФАДН России приглашает к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация»
ФАДН России приглашает к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация»
Аварийные дома в Самаре заинтересовали главу СК России Александра Бастрыкина
Аварийные дома в Самаре заинтересовали главу СК России Александра Бастрыкина
Объявления о работе «только для славян» признали незаконными
Объявления о работе «только для славян» признали незаконными
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
Пенсионерка из Красноглинского района перевела мошенникам более миллиона рублей
Пенсионерка из Красноглинского района перевела мошенникам более миллиона рублей
В Самаре снесли аварийный дом на улице Революционной
В Самаре снесли аварийный дом на улице Революционной
В Самаре ночью автомобилистка врезалась в КАМАЗ
В Самаре ночью автомобилистка врезалась в КАМАЗ
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.82
0.7
EUR 98.95
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
В Самарском театре драмы в июне состоится Большой театральный фестиваль
Самара встретит Паровоз Победы
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Власти назвали число жертв в Белгородской области

13 мая 2024 09:19
177
Власти назвали число жертв в Белгородской области после ударов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 19 человек за один воскресный день стали жертвами ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число он назвал в Telegram-канале.

Власти разъяснили, что 15 тел извлекли из-под завалов жилого дома на улице Щорса в Белгороде. Трое мирных жителей получили несовместимые с жизнью ранения во время обстрелов 12 мая, отметил губернатор приграничного региона. Гладков добавил, что еще не стало одной женщины, которая была ранена 11 мая.

Он заверил, что власти Белгородской области окажут материальную помощь родственникам жертв. «Точно понимаю, что ни слова утешения, ни любое действие не смогут восполнить утрату близкого человека», — написал белгородский губернатор.

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У» в минувшее воскресенье. По последним официальным данным, 27 человек получили ранения разной степени тяжести, еще 15 горожан спасти не удалось, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон.
12 мая 2024  13:22
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон
468
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
12 мая 2024  13:10
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
741
В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС
11 мая 2024  18:36
В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС
744
«Т Плюс» обеспечит подачу тепла социальным объектам Самары
11 мая 2024  15:27
«Т Плюс» обеспечит подачу тепла социальным объектам Самары
764
В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей
11 мая 2024  13:18
В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей
687
Весь список