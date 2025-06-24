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Владельца крымского сафари-парка "Тайган", пострадавшего от нападения льва, переводят в краснодарскую больницу

24 июня 2025 20:36
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Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное.

Владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, пострадавшего от нападения льва, переводят в больницу Краснодара для дальнейшего лечения, заявили журналистам в минздраве Крыма, передает РИА Новости.

Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка.

Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, пока общается письменно.

Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. По данным СК, нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.

"Зубков, пострадавший от нападения льва, переводится в медицинскую организацию Краснодара для дальнейшего специализированного лечения", - сказали в пресс-службе.

 

Фото:   pxhere.com

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