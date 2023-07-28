Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызранском районе в ДТП пострадал ребенок
В Сызранском районе в ДТП пострадал ребенок
Прогноз погоды в Самаре на 29-30 июля: аналитика Яндекс Погоды
Прогноз погоды в Самаре на 29-30 июля: аналитика Яндекс Погоды
Стало известно, кто может занять место IKEA в ТЦ МЕГА в Самаре
Стало известно, кто может занять место IKEA в ТЦ МЕГА в Самаре
В Госдуме предлагают сажать даже за мелкие взятки
В Госдуме предлагают сажать даже за мелкие взятки
К проекту «Самарского Стройфарфора» подключился Самарский металлургический колледж
К проекту «Самарского Стройфарфора» подключился Самарский металлургический колледж
В Самаре пройдут соревнования по вольной борьбе
В Самаре шиномонтажника-наркомана задержали на улице с мефедроном
В Самаре шиномонтажника-наркомана задержали на улице с мефедроном
Для семей с детьми в Самарской области сформирован целый комплекс мер социальной поддержки
Для семей с детьми в Самарской области сформирован целый комплекс мер социальной поддержки
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.02
-0.03
EUR 100.22
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Владелец автостоянок в Самаре снес пункт техосмотра под контролем судебных приставов

28 июля 2023 10:19
201
Владелец автостоянок в Самаре снес пункт техосмотра под контролем судебных приставов

По требованию судебного пристава Кировского района г. Самары владелец автостоянок демонтировал пункт технического осмотра автотранспортных средств. Снести объект побудил вынесенный сотрудником Службы исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.

Арендодателем было направлено в адрес организации требование об обязании освободить в Кировском районе земельный участок площадью 3 тысяч кв.м. Руководством компании на данном участке был возведен пункт технического осмотра автотранспортных средств. Не желая закрывать прибыльное дело, владелец не торопился отдавать землю органам местного самоуправления. Тогда Департамент управления имуществом г.о. Самара обратился с заявлением в суд, который обязал Общество с ограниченной ответственностью демонтировать металлическое сооружение за свой счет и привести участок в пригодное для использования состояние.

Судебный пристав Кировского района возбудил исполнительное производство и направил в адрес должника требование об исполнении решения суда в установленный срок. Владелец пункта был предупрежден о применении к нему мер принудительного характера, а также о привлечении его к административной ответственности в случае неисполнения решения суда.

Установив, что руководство организации не приступило к сносу, судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Владелец пункта техосмотра, дорожа своей репутацией, демонтировал объект.

Выезд судебного пристава-исполнителя на место показал, что должник решение суда исполнил. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Перед отправкой в зону проведения СВО житель Октябрьска оплатил алименты дочери
27 июля 2023, 09:25
Перед отправкой в зону проведения СВО житель Октябрьска оплатил алименты дочери
За неисполнение родительских обязательств мужчина был привлечен к административной ответственности. Происшествия
273
Заключенному пытались пронести беспроводные наушники и портативную зарядку
26 июля 2023, 11:45
Заключенному в Самаре пытались пронести беспроводные наушники и портативную зарядку
Предметы административного правонарушения переданы судебным приставом в Росимущество для дальнейшего уничтожения. Криминал
375
За долг по налогам у предпринимателя в Самаре арестовали люксовый автомобиль
25 июля 2023, 11:28
За долг по налогам у предпринимателя в Самаре арестовали люксовый автомобиль
Теперь у руководства фирмы есть 10 дней на погашение задолженности по налогам. Происшествия
384
В центре внимания
В микрорайоне с опережением сроков идет очередной – уже шестой – этап строительства Северного шоссе.
27 июля 2023  20:59
Дмитрий Азаров проверил ход строительства дорожной инфраструктуры в Красноглинском районе Самары
458
в Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
27 июля 2023  14:02
В Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
2120
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
27 июля 2023  13:57
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
433
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
27 июля 2023  13:33
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
320
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
27 июля 2023  12:16
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
487
Весь список