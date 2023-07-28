Владелец автостоянок в Самаре снес пункт техосмотра под контролем судебных приставов

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По требованию судебного пристава Кировского района г. Самары владелец автостоянок демонтировал пункт технического осмотра автотранспортных средств. Снести объект побудил вынесенный сотрудником Службы исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.

Арендодателем было направлено в адрес организации требование об обязании освободить в Кировском районе земельный участок площадью 3 тысяч кв.м. Руководством компании на данном участке был возведен пункт технического осмотра автотранспортных средств. Не желая закрывать прибыльное дело, владелец не торопился отдавать землю органам местного самоуправления. Тогда Департамент управления имуществом г.о. Самара обратился с заявлением в суд, который обязал Общество с ограниченной ответственностью демонтировать металлическое сооружение за свой счет и привести участок в пригодное для использования состояние.

Судебный пристав Кировского района возбудил исполнительное производство и направил в адрес должника требование об исполнении решения суда в установленный срок. Владелец пункта был предупрежден о применении к нему мер принудительного характера, а также о привлечении его к административной ответственности в случае неисполнения решения суда.

Установив, что руководство организации не приступило к сносу, судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Владелец пункта техосмотра, дорожа своей репутацией, демонтировал объект.

Выезд судебного пристава-исполнителя на место показал, что должник решение суда исполнил. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.