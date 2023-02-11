В Красноярском районе столкнулись два автомобиля, погиб один человек, пострадали четверо

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Пожарно-спасательные подразделения приняли участие в ликвидации последствия ДТП в Красноярском районе.

Столкнулись два легковых автомобилей «Шевроле» и «ВАЗ 2114» на 1065 км автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе н.п. Моршанка Красноярского района.

В результате ДТП погиб 1 человек. Пострадали 4 человека, в том числе 1 ребенок. Они госпитализированы.

На месте происшествия пожарно-спасательными подразделениями проводилось деблокирование пострадавших и погибшего.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО