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Мужчина пытался доплыть до берега спасаясь с тонущей весельной лодки.
В Красноглинском районе в Волге утонул мужчина: работали спасатели
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В Красноглинском районе в Волге утонул мужчина: работали спасатели

11 ноября 2023 18:20
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Мужчина пытался доплыть до берега спасаясь с тонущей весельной лодки.

11 ноября водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили водолазные поиски на Волга в поселке Петрушина Деревня Красноглинского района, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Вечером 10 ноября около дебаркадера утонул мужчина 1973 года рождения. Он пытался доплыть до берега спасаясь с тонущей весельной лодки.

Спасатели поисково-спасательного подразделения «Красная Глинка» обследовали береговую линию в районе места происшествия.

Утром 11 ноября водолазы приступили к обследованию акватории около дебаркадера. Наличие ям и свалов осложняли работу водолаза.

Поиски длились около часа. В итоге тело мужчины обнаружили на глубине 10 метров и в 40 метрах от берега. До дебаркадера он не доплыл всего 10 метров.

 

Фото: поисково-спасательная служба Самарской области

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