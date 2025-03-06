В Красноглинском районе без воды остались 4737 человек

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В 10.50 06.03.2025 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на водоводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм (сети – ООО «Евроботен») по адресу: г.о. Самара, Красноглинский район, ул. Сергея Лазо, 1.

На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 30 многоквартирных и 255 частных жилых домов (4737 человек, из них 947 детей, 6 маломобильных граждан).

Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей в 21.00 сегодня.

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