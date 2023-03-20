В Ессентуках  мужчина разглядел пропаганду ЛГБТ в раскрашенных в цвета радуги скамейках в детском саду 

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В детский сад «Зоряночка» в городе Ессентуки Ставропольского края после жалобы местного жителя на пропаганду ЛГБТ из-за лавочек и ворот, раскрашенных в цвета радуги, приходил участковый с проверкой. Об этом «Газете.Ru» рассказала заведующая учреждения Светлана Месикова. Она отметила, что очередность цветов радуги на лавочках и воротах соблюдена, а увидеть в них пропаганду ЛГБТ мог только «больной на всю голову человек».

Месикова добавила, что вся территория детского сада покрашена в яркие цвета, никакого отношения к ЛГБТ дошкольное учреждение не имеет.

19 марта Telegram-канал «Осторожно новости» сообщил, что в Ставропольском крае житель Ессентуков обратился в правоохранительные органы с жалобой на то, что раскрашенные в цвета радуги скамейки в детском саду «Зоряночка» напомнили ему флаг ЛГБТ. По данным канала, из-за жалобы мужчины дошкольное учреждение проверяют на пропаганду ЛГБТ.

Фото: ru.freepik.com