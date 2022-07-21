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Вблизи станции Новокуйбышевск произошел сход 5 вагон/цистерн

21 июля 2022 18:09
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Пострадавших в результате происшествия нет.

Днем 21 июля вблизи станции Новокуйбышевск произошел сход 5 вагон/цистерн.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выехали на осмотр места происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Центрального МСУ на транспорте СК России.

 

Фото:   Центральное МСУ на транспорте СК России.

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