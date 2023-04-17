Вандалы разбили стекло павильона в Тольятти

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12 апреля текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району 1 УМВД России по г. Тольятти поступило сообщение о том, что на территории сквера «50-летие АвтоВАЗа», расположенного напротив дома по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 78 неизвестные злоумышленники разбили стекло павильона, посвященного выпуску первого автомобиля «ВАЗ – 2101».

Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полицейские продолжают мероприятия по установлению подозреваемых и всех обстоятельств произошедшего.

Приметы первого мужчины: на вид 20-25 лет, славянской внешности, крупного телосложения, рост 170-175 см., волосы короткие темного цвета, носит очки для зрения.

Был одет: куртка черного цвета, джинсы белого цвета, обувь серого цвета, при себе имел рюкзак серого цвета.

Приметы второго мужчины: на вид 20-25 лет, славянской внешности, рост 170-175 см., худощавого телосложения.

Был одет: куртка с капюшоном коричного цвета, спортивные штаны черного цвета, обувь черного цвета, при себе имел рюкзак серого цвета с белыми вставками.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 8 (927)8996301 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.