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В Жигулевском магазине двое мужчин разбили стекло и украли продукты

25 июля 2025 10:17
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В Жигулевском магазине двое мужчин разбили стекло и украли продукты

В Жигулевске в полицию поступило сообщение о краже от представителя одного из сетевых магазинов на улице Самарской. Он сообщил, что в ходе инвентаризации обнаружена недостача продуктов питания. Как установили полицейские из предоставленных документов, противоправными действиями злоумышленника потерпевшему причинен материальный ущерб в размере более 30 000 рублей.


Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина. При просмотре видеозаписей полицейские увидели, что кражу совершили два мужчины. Путем повреждения стекла двое мужчин проникли в торговую точку и похитили продукты питания.


В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение предполагаемых злоумышленников, задержали и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ими оказались ранее неоднократно судимые 38 и 26-летние местные жители.

В ходе опроса задержанные вину признали и пояснили, что во время застолья у них закончился алкоголь, из-за чего они решились на кражу в магазине.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Судом по ходатайству органа следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

 

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