В Жигулевске водитель перевозил опасный груз по поддельному свидетельству

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Сотрудники Госавтоинспекции задержали жителя Волгоградской области с поддельным свидетельством на перевозку опасных грузов.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску во время несения службы на трассе М-5 «Урал» остановили автомобиль «DAF». При проверке документов водитель - житель Волгоградской области 1978 года рождения предъявил сотрудникам полиции свидетельство, подтверждающее право на перевозку опасных грузов, подлинность которого вызвала у инспекторов сомнения.

Полицейские изъяли документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.

Как установили полицейские, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что приобрел документ на одном из сайтов сети Интернет.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.