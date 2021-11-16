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В Жигулевске водитель перевозил опасный груз по поддельному свидетельству

16 ноября 2021 10:54
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В Жигулевске водитель перевозил опасный груз по поддельному свидетельству

Сотрудники Госавтоинспекции задержали жителя Волгоградской области с поддельным свидетельством на перевозку опасных грузов.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по  г. Жигулевску во время несения службы на трассе М-5 «Урал» остановили автомобиль «DAF». При проверке документов водитель -  житель Волгоградской области 1978 года рождения предъявил сотрудникам полиции свидетельство, подтверждающее право на перевозку опасных грузов, подлинность которого вызвала у инспекторов сомнения.

Полицейские изъяли документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.

Как установили полицейские, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что приобрел документ на одном из сайтов сети Интернет.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: Уголовное дело

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