В Жигулевске ученица 7-го класса упала с высоты

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В понедельник, 3 апреля, в Жигулевске произошло ЧП с участием несовершеннолетней. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

— В средней общеобразовательной школе ученица 7-го класса упала с высоты. Пострадавшую оперативно госпитализировали в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу, — рассказал мэр.



По словам Ильи Сухих, в обстоятельствах ЧП разберутся следователи. Во вторник, 4 апреля, должна собраться комиссия по делам несовершеннолетних с участием силовиков, органов опеки и директора школы, в которой учится девочка, пишет 63.ру.