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В Жигулевске сотрудники ППС ночью по горячим следам задержали автоворов
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В Жигулевске сотрудники ППС ночью по горячим следам задержали автоворов

27 ноября 2021 14:29
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В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ночью в дежурную часть Жигулевска поступило сообщение от жителя одного из домов микрорайона В-1. Мужчина сообщил, что увидел со своего балкона, как двое неизвестных мужчин разбили кирпичом боковое стекло и проникли в автомобиль «ГАЗ-22177», припаркованный около многоквартирного дома.

По указанному адресу был направилен ближайший наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники ППСП, объезжая близлежащую территорию, в соседнем дворе заметили двух мужчин, которые увидев служебный автомобиль попытались скрыться. После непродолжительной погони патрульные задержали и доставили их в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Местные жители 1979 и 1975 годов рождения, ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение кражи. В ходе опроса задержанные признали свою вину и указали место в ближайшем дворе, где они успели спрятать похищенное имущество.

Полицейские сообщили о произошедшем потерпевшему. Мужчина рассказал, что автомобиль находится в аренде у работодателя и в нем находился служебный инструмент. Общая сумма причиненного ущерба составила более 81 тысячи рублей. В настоящее время похищенное имущество возвращено законному владельцу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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