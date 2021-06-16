В Жигулевске сотрудники полиции изъяли у водителя из Таганрога поддельное удостоверение

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Сотрудники Госавтоинспекции О МВД России по г. Жигулевску во время несения службы на трассе М-5 «Урал» за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «МАЗ». Управлял транспортным средством житель города Таганрог 1976 года рождения.

При проверке документов мужчина предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение, подлинность которого вызвала у инспекторов сомнение. Сотрудники полиции вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Правоохранители изъяли документ и направили его на экспертизу. Согласно справке об исследовании, изъятое водительское удостоверение является поддельным и не соответствует установленному образцу.

В ходе опроса водитель пояснил, что купил водительское удостоверение по объявлению в Интернете. По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.