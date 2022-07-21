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В Жигулевске пьяной за рулем без прав поймали злостную нарушительницу ПДД

21 июля 2022 09:53
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В Жигулевске пьяной за рулем без прав поймали злостную нарушительницу ПДД

Около 7 утра в дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что по одной из улиц города движется черная иномарка, за руль которой села девушка, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ДПС ОГИБДД О МВД России по г.Жигулевску в течение нескольких минут обнаружили предполагаемую нарушительницу на указанной в сообщении улице и потребовали остановиться. За рулем была местная жительница 1992 года рождения без водительского удостоверения.

Сотрудники полиции предложили ей пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но девушка отказалась. Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством и поместили автомобиль на специализированную стоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в 2021 году злоумышленница привлекалась к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и ей было назначено наказание в виде административного штрафа 30 000 рублей, с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

Теги: БДД

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