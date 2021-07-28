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В Жигулевске опасаются, что рухнет крыша школы

28 июля 2021 12:29
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В Жигулевске опасаются, что рухнет крыша школы

Жители Жигулевска высказали свое недовольство относительно содержания школы №3. По словам горожан, крыша находится в таком состоянии, что может вот-вот рухнуть на детей. Фотографии взволнованные родители выложили в социальных сетях.

Как рассказала автор поста, школа №3 города Жигулевск очень нуждается в срочном ремонте, поскольку находится в непригодном состоянии и снаружи, и внутри. Судя по опубликованным кадрам, на крыше здания, рядом с водосточной трубой, образовались сильные трещины. Также на внешней стороне заметен потрескавшийся облицовочный материал. 

"Мы родители детей учащихся в школе номер 3 г.Жигулевск просим вас отремонтировать нашу школу ,т.к она находится в ужасном состоянии и снаружи и внутри! Скоро крыша рухнет на детей, мы очень просим вас помочь!!!", - обратилась женщина к чиновникам областного Минобрнауки.

К слову, ответ от регионального министерства образования и науки уже последовал. Так как содержание образовательных организаций находится в компетенции муниципалитетов, родительнице посоветовали обратиться в администрацию Жигулевска, пишет ГТРК Самара.

Теги: Жигулевск обрушение зданий школа

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