В Жигулевске хулиган разбил камнем «Ладу Приору», припаркованную у соседнего дома

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В дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску за помощью обратилась местная жительница 1975 года рождения и сообщила о повреждении принадлежащего ей автомобиля «Лада Приора», который она оставила на парковке около дома по улице Репина. Материальный ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, произвели фотофиксацию повреждений. Камень, которым злоумышленник наносил удары по автомобилю, был оставлен на капоте отечественной легковушки. Полицейские опросили потерпевшую и очевидцев произошедшего, провели поквартирный обход, со слов соседей составили ориентировку с приметами подозреваемого.

Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого – безработного, ранее не судимого жителя соседнего дома 1992 года рождения и задержал его.

В ходе опроса задержанный признал свою вину в содеянном и рассказал, что разбил автомобиль камнем из хулиганских повреждений – молодому человеку не понравилось, что транспортное средство долгое время занимает парковочное место.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.