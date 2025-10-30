В Жигулевске алковора нашли по записям с камеры видеонаблюдения

150

В октябре текущего года в Отдел МВД России по городу Жигулёвску поступило сообщение о хищении алкогольной продукции из сетевого магазина. Работник торговой точки пояснила, что попыталась остановить злоумышленника, но он скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы грабителя и описание похищенного, довел информацию до личного состава отдела полиции, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили работников магазина. В ходе изучения изъятых записей с камеры видеонаблюдения, находившейся в магазине, оперуполномоченные узнали в грабителе местного жителя, ранее судимого за имущественные преступления. Полицейские установили местонахождение мужчины 1981 года рождения, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса он признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенный спиртной напиток успел употребить.

Отделением дознания Отдела МВД России по г. Жигулёвску в отношении 44-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.