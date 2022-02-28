В Железнодорожном районе Самары водитель пострадал в ДТП

150

27 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 06:50 в Железнодорожном районе Самары. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1996 года рождения (с февраля прошлого года к административной ответственности привлекался 11 раз) управлял автомобилем «LADA Kalina». Напротив стр. 22А по ул. Аэродромная водитель, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Nissan», который двигался на зеленый сигнал светофора под управлением водителя 1970 года рождения (с февраля прошлого года к административной ответственности не привлекался). Водитель автомобиля «LADA Kalina» был госпитализирован.