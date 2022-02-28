В Железнодорожном районе Самары водитель пострадал в ДТП

Я нашел ошибку
Главные новости:
Михаил Смирнов рассказал, как воспользоваться выгодными нововведениями.
"Газпром газораспределение Самара" объяснил значение "бесплатной газификации"
Россия переворачивает страницу своих 30-летних отступлений, унижений и заискиваний перед Западом.
Сегодня история творится на наших глазах
Около 250 тысяч тонн асфальтобетонного дорожного покрытия уложат на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области в этом году.
Регион готовится к старту дорожно-строительного сезона
Еще 132 пассажирам пришлось покинуть салоны транспортных средств сразу после захода в них комиссионных бригад.
За прошедшую неделю в отношении нарушителей масочного режима в транспорте Самары составлено 89 протоколов
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Самаре мать, по вине которой погиб ее годовалый сын, ответит перед судом
Дмитрий Азаров об усилении ценового контроля в регионе.
Дмитрий Азаров провёл заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики
Самарский гребец Александр Вязовкин завоевал серебряную медаль.
В онлайн-режиме прошел чемпионат мира по гребле-индор
Минфин РФ предлагает провести масштабную амнистию капиталов
Минфин РФ предлагает провести масштабную амнистию капиталов
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.55
-3.38
EUR 93.6
-4.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Железнодорожном районе Самары водитель пострадал в ДТП

28 февраля 2022 13:19
150
В Железнодорожном районе Самары водитель пострадал в ДТП

27 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в 06:50 в Железнодорожном районе Самары. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1996 года рождения (с февраля прошлого года к административной ответственности привлекался 11 раз) управлял автомобилем «LADA Kalina». Напротив стр. 22А по ул. Аэродромная водитель, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Nissan», который двигался на зеленый сигнал светофора под управлением водителя 1970 года рождения (с февраля прошлого года к административной ответственности не привлекался). Водитель автомобиля «LADA Kalina» был госпитализирован.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани в ДТП пострадала пассажирка автобуса
27 февраля 2022, 12:38
В Сызрани в ДТП пострадала пассажирка автобуса
Автобус столкнулся с легковушкой. Происшествия
628
Самарчанка шла на зеленый свет и попала под машину
25 февраля 2022, 12:33
Самарчанка шла на зеленый свет и попала под машину
Пострадавшая женщина-пешеход была госпитализирована в медицинское учреждение. Происшествия
587
В Самаре легковушка устроила помеху автобусу, упала и пострадала пассажирка
24 февраля 2022, 11:41
В Самаре легковушка устроила помеху автобусу, упала и пострадала пассажирка
Водитель автомобиля с места ДТП скрылся. Происшествия
719
В центре внимания
Дмитрий Азаров об усилении ценового контроля в регионе.
28 февраля 2022  15:12
Дмитрий Азаров провёл заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики
142
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
27 февраля 2022  11:03
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
679
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
27 февраля 2022  09:45
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
1318
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
25 февраля 2022  13:58
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
889
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 февраля 2022  13:35
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
902
Весь список