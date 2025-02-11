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В Запанском поезд насмерть сбил 75-летнюю женщину

11 февраля 2025 14:01
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В Запанском поезд насмерть сбил 75-летнюю женщину

В Железнодорожном районе Самары произошло смертельное ЧП на железной дороге. Там в понедельник, 10 февраля, погиб человек.

— По предварительным данным, днем 10 февраля 2025 года на 1101-м километре вблизи железнодорожной станции «Речная» Куйбышевской железной дороги (находится в поселке Запанском, также известном, как поселок Шмидта — Прим. ред.) подвижной состав смертельно травмировал 75-летнюю женщину, — рассказали в Центральном МСУТ СК России.

Следователи организовали доследственную проверку по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Устанавливаются все обстоятельства происшествия, пишет 63.ру.

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