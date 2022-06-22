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В Якутии самолет Ан-30 совершил жесткую посадку, экипаж жив

22 июня 2022 22:43
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Из семи членов экипажа троим понадобилась медицинская помощь.

Спасатели нашли пропавший в Якутии самолет Ан-30, он совершил жесткую посадку, экипаж жив, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

«В ходе поисково-спасательных работ обнаружен самолет Ан-30 в 70 км от н. п. Оленёк. Предварительно самолет совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту люди живы, трем понадобилась помощь медиков», — сказали в пресс-службе.

Позже глава Якутии Айсен Николаев уточнил в Telegram-канале, что экипаж состоял из семи человек. Из них трое госпитализированы, четверо не пострадали.

Самолет пропал с радаров 22 июня, он не прибыл в Оленёк, куда следовал из Якутска, в назначенное время. Ан-30 выполнял коммерческий рейс, на борту было 6,3 т груза.
 

 

Фото:   ysia.ru

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