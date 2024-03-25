В возрасте 64 лет скончался известный самарский журналист Александр Васильевич Комраков

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24 марта 2024 г. в возрасте 64 лет скончался известный самарский журналист Комраков Александр Васильевич.



Александр Комраков стоял у истоков деловой региональной журналистики. Был редактором журнала «Дело», еженедельника «Самарское обозрение», работал заместителем редактора общественно-политического еженедельника «Репортер» (1999 — 2006 гг..), главным редактором Поволжской редакции газеты «Ведомости».

С 2005-го возглавлял журнал «Союз».

С 2007 по 2017 год возглавлял областную общественно-политическую газету «Волжская коммуна».

В последние годы работал в экспертно-аналитическом управлении администрации губернатора Самарской области.



Самарское областное отделение Союза журналистов России, друзья и коллеги глубоко скорбят в связи с кончиной Александра Комракова и выражают искренние соболезнования родным и близким.



Прощание состоится 26 марта, во вторник, по адресу: Самара, ул. Борская,

108, зал №3, с 10-00 до 11-45.