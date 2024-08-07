В Воронеже после атаки БПЛА повреждены более 20 квартир и 38 автомобилей

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Нацпроект «Производительность труда» служит для увеличения конкурентоспособности и эффективности российских компаний
Самарская компания с помощью методик бережливого производства увеличила выработку молочной продукции
Диспансеризация, которую бесплатно может пройти каждый житель региона, позволяет выявить предрасположенность к заболеваниям сердца.
Почти 1 миллион жителей Самарской области прошли профилактический медосмотр и диспансеризацию
Чтобы принять участие, необходимо посетить не менее 9 домашних матчей «Крыльев» в РПЛ и Кубке России до конца 2024 года.
«Крылья Советов» совместно с АВТОВАЗом разыгрывают комфортабельный автомобиль LADA Vesta
Со штрафом в доход государства в размере 15 миллионов рублей.
Бывший прокурор Сызрани приговором суда лишен свободы сроком на 10 лет 6 месяцев
В настоящее время общая готовность ремонтируемых объектов составляет 60%.
В Тольятти ведутся активные работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта
Следует помнить, что купаться разрешено только в оборудованных местах.
Горадминистрация напоминает самарцам правила поведения на воде
Замминистра обороны РФ, руководитель фонда "Защитники Отечества" посетила региональный филиал госфонда.
В Самару с рабочим визитом приехала Анна Цивилева
Она пройдет в региональном центре «Мой бизнес» уже 8 августа, в 16 часов.
Консультация по участию в конкурсе грантов для креативного бизнеса состоится в Самаре
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.16
0.21
EUR 93.03
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Воронеже после атаки БПЛА повреждены более 20 квартир и 38 автомобилей

7 августа 2024 13:34
147
В Воронеже после атаки БПЛА повреждены более 20 квартир и 38 автомобилей

Свыше 20 квартир, 38 автомобилей и пять нежилых помещений оказались повреждены в Воронеже из-за падения обломков беспилотников, сообщила мэрия города.

Утром в среду губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько беспилотников. По словам губернатора, в Воронеже один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, а обломки другого беспилотника упали на Ленинском проспекте, в результате чего выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждены автомобили.

Как отметил Гусев, пострадавших в результате падения фрагментов БПЛА на улице Березовая роща и Ленинском проспекте нет. Территорию, где упали обломки беспилотников, осмотрят взрывотехники.

"Пока на территории жилых домов работают оперативные службы, во дворах определяется количество автомобилей, которые повреждены при падении БПЛА. По информации, имеющейся на данный момент, пострадало 38 автомобилей, 22 квартиры и 5 нежилых помещений", - говорится в сообщении мэрии.

Мэрия отмечает, что, как только закончат работу оперативные службы, пройдет поквартирный обход для оценки нанесенного ущерба, пишет РИА Новости.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
10 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2024  14:03
10 августа в Самаре отметят День физкультурника
147
Бесплатный период на Обходе Тольятти будет действовать до конца августа.
7 августа 2024  13:50
Бесплатный период на Обходе Тольятти будет действовать до конца августа.
138
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
7 августа 2024  11:24
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
224
Каждый из претендентов на пост министра представил руководителю региона свои предложения о дальнейшей деятельности профильного ведомства с учетом приоритетов, возможностей.
6 августа 2024  19:43
Вячеслав Федорищев встретился с кандидатами на должность министра молодежной политики Самарской области
1435
Первая укладка асфальтобетона: на верхнем участке улицы XXII Партсъезда в Самаре продолжается реконструкция
6 августа 2024  11:14
Первая укладка асфальтобетона: на верхнем участке улицы XXII Партсъезда в Самаре продолжается реконструкция
1106
Весь список