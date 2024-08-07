В Воронеже после атаки БПЛА повреждены более 20 квартир и 38 автомобилей

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Свыше 20 квартир, 38 автомобилей и пять нежилых помещений оказались повреждены в Воронеже из-за падения обломков беспилотников, сообщила мэрия города.

Утром в среду губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько беспилотников. По словам губернатора, в Воронеже один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, а обломки другого беспилотника упали на Ленинском проспекте, в результате чего выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждены автомобили.

Как отметил Гусев, пострадавших в результате падения фрагментов БПЛА на улице Березовая роща и Ленинском проспекте нет. Территорию, где упали обломки беспилотников, осмотрят взрывотехники.

"Пока на территории жилых домов работают оперативные службы, во дворах определяется количество автомобилей, которые повреждены при падении БПЛА. По информации, имеющейся на данный момент, пострадало 38 автомобилей, 22 квартиры и 5 нежилых помещений", - говорится в сообщении мэрии.

Мэрия отмечает, что, как только закончат работу оперативные службы, пройдет поквартирный обход для оценки нанесенного ущерба, пишет РИА Новости.