В Волжском районе за сутки в ДТП попали автобус и МАЗ

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15 января на территории региона зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. При этом 8 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний. В ДТП погиб один человек.

Одно из ДТП произошло в Волжском районе. В 05:30 на автомобильной дороге «Подъем Михайловка-Богдановка-Алексеевка» водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем "Хендэ-Солярис", совершил выезд на полосу автомобильной дороги предназначенную для встречного движения, в месте где это разрешено, в результате чего допустил столкновение с автобусом "Hyunday" который, двигался без пассажиров, под управлением водителя 1969 года рождения. В результате ДТП госпитализирован водитель легковой иномарки.

Также в Волжском районе на автомобильной дороги М-5 "Урал", водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем "МАЗ", в составе прицепа, не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомобилем "Дэу Нексия" под управлением водителя 1998 года рождения. Который по инерции допустил наезд на барьерное ограждение. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель малолитражки, который госпитализирован, сообщает облМВД.