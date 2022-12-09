В Волжском районе водитель ГАЗели врезался в КАМАЗ

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8 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в котором пострадало 7 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 18:00 час. в Волжском районе. 27-летний водитель, находясь за рулем грузовой автомашины «Газель», двигался по автодороге «Самара - Новокуйбышевск» в направлении г. Самара. В пути следования, на 25 км данной автодороги не выбрал безопасную дистанцию до движущегося транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ» под управлением 50-летнего водителя. С места происшествия в медицинское учреждение доставлен водитель грузового фургона.